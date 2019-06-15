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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السبت، 15 يونيو 2019 01:05 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها زيارة الرئيس السيسى للمنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

 

 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.

 

 

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو أمام الركاب ابتداء من اليوم السبت، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

 

 

طالبة ثانوى بالغردقة تحاول الانتحار لفشلها فى حل امتحان الاستاتيكا

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالغردقة، بكدمات متفرقة بالجسم، عقب محاولتها الانتحار، بالقفز من الطابق الثانى، لفشلها فى حل أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

 

 

رئيس الوزراء يتفقد الموقع المقترح لنقل مركبى خوفو بالمتحف المصرى الكبير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، آخر تطورات أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، يرافقه اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.

 

 

طلاب الثانوية العامة: امتحان الاستاتيكا سهل ومن كتاب المدرسة

قالت الطالبة نيرة عبد الكريم بلجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن امتحان الاستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة ويحتاج إلى طالب ذاكر المقرر، قائلة :"الأسئلة سهلة ومن كتاب المدرسة".

 

 

تعرف على الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة وعقوبة كل منهم فى القانون

تقسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى "الجناية والجنحة والمخالفة".

 


السيسى

المنتخب الوطنى

موجز اخبار مصر

الحكومة

البرلمان

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