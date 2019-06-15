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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم والباجور

السبت، 15 يونيو 2019 03:04 م
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم والباجور مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية
المنوفية _محمد فتحى

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أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مدينة شبين الكوم ومركز شرطة الباجور للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.

 

والتقة مدير الأمن بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصي وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام .

 

وطالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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محافظة المنوفيه

مدير امن المنوفيه

جولة مركز الباجور

تفقد الخدمات

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