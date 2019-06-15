محافظ كفرالشيخ يحيل 66 موظفاً بالوحدة المحلية بمطوبس للتحقيق

كفلر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 66موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، بالإضافة الى وجود سجل مدون به 19 موظفا من العاملين بالوحدة المحلية بمطوبس يقومون بالتوقيع بالحضور والانصراف دون خضوعهم للتوقيع بجهاز البصمة، وذلك بناء على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بإدراج كل العاملين بالوحدة المحلية علي جهاز البصمة دون استثناء، وإخطار ادارة الشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق في تلك المخالفات، مؤكدا انه لا تهاون مع المقصرين.