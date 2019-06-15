محافظة القاهرة تنتهى من إنشاء دورات مياه بالميادين ومحيط الاستاد.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة انتهاءها من إنشاء 30 دورة مياه عامة بمحيط استاد القاهرة وعدد الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك لخدمة جمهور بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى ستنطلق خلال أيام.

وأشرف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على اللمسات الأخيرة الخاصة بدورات المياه الجديدة التى تم تثبيتها بمحيط مداخل استاد القاهرة الدولى، أعلى الرصيف، بالإضافة لمنافذ للمشروبات.

وأوضح نائب محافظ القاهرة أن العاصمة وضعت عددا من دورات المياه "سيدات – رجال" بعدد من الشوارع والميادين ومداخل الاستاد، حيث تتكون الوحدة من دورتى مياه يتوسطهما منفذ لبيع المشروبات للجمهور، خلال بطولة أفريقيا.











دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا



دورات مياه مجانية بالعاصمة لجمهور أفريقيا