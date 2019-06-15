ما الدول العربية المرشحة لاتخاذ قرار بحل الإخوان بعد الأردن؟.. خبير يجيب

كتب أحمد عرفة

أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك دولاً عربية كثيرة مرشحة لأن تحل جماعة الإخوان وتحظر نشاطها بعد قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن تونس ستتخذ القرار نفسه بعد فترة وأيضًا الجزائر.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان فى بلاد المغرب العربى يلتفون على قرارات حل التنظيم الأم بإنشاء أحزاب تحمل نفس أفكار الإخوان ولكن بأسماء أخرى، لافتًا إلى أن قرار المحكمة الأردنية يعتبر ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان نظرًا لتجذر الإخوان فى الأردن.

وتابع طارق البشبيشى: إذا رصدنا الدول العربية التى تحظر تنظيم الإخوان سنجدها مصر والسعودية، والإمارات، وليبيا، والبحرين وموريتانيا وأخيرًا الأردن.