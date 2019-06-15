كوريا الجنوبية تعثر على قارب صيد كورى شمالى عالق قبالة سواحلها

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم، السبت، أنها عثرت على قارب صيد كوري شمالي في المياه الكورية الجنوبية قبالة الساحل الشرقي، ويجري التحقيق مع أفراد طاقمه.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها الإنجليزية، عن مسئولين قولهم إن القارب الذى كان يحمل 4 من أفراد الطاقم، عثرت عليه سفينة صيد كورية جنوبية صباح اليوم.

ويفترض المسئولون أن القارب الكوري الشمالي قد انجرف عبر الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين بسبب مشكلة في المحرك، ويحقق الجيش وخفر السواحل في الحادث.