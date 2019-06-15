سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 09:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تعثر على قارب صيد كورى شمالى عالق قبالة سواحلها

السبت، 15 يونيو 2019 08:34 ص
كوريا الجنوبية تعثر على قارب صيد كورى شمالى عالق قبالة سواحلها قارب صيد-صورة ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم، السبت، أنها عثرت على قارب صيد كوري شمالي في المياه الكورية الجنوبية قبالة الساحل الشرقي، ويجري التحقيق مع أفراد طاقمه.

 

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها الإنجليزية، عن مسئولين قولهم إن القارب الذى كان يحمل 4 من أفراد الطاقم، عثرت عليه سفينة صيد كورية جنوبية صباح اليوم.

 

ويفترض المسئولون أن القارب الكوري الشمالي قد انجرف عبر الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين بسبب مشكلة في المحرك، ويحقق الجيش وخفر السواحل في الحادث.

 


كوريا

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

قارب صيد

الجيش الكورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيرانى فى مايو

السبت، 15 يونيو 2019 06:47 ص

هيئة جمارك كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطاً إيرانياً فى مايو

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:23 م

ترامب: لست متعجلا لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن سلاحها النووى والباليستى

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:52 م

كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها السعودى

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:59 م

مسئول أممى يزور كوريا الجنوبية لجمع بيانات حول انتهاكات الشمال لحقوق الإنسان

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:02 م

كوريا الجنوبية والنرويج تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

الخميس، 13 يونيو 2019 05:14 م

أمريكا تطالب جميع الدول بوقف تسليم الوقود إلى كوريا الشمالية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

دليل على ضعف شخصيتك.. 4 جمل ما تقوليهاش لشريك حياتك

دليل على ضعف شخصيتك.. 4 جمل ما تقوليهاش لشريك حياتك

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة