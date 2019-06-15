كاميرات المراقبة تكشف عن عصابة سرقة الدراجات البخارية بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية، مكون من 8 متهمين، أحدهم هارب، أن 4 من أفراد التشكيل العصابى المضبوطين، مهمتهم شراء الدراجات المسروقة، وبيعها عقب ذلك لعملائهم.

وتوصلت التحريات أن باقى أفراد التشكيل العصابى، يتولون سرقة الدراجات البخارية المركونة بالشوارع العامة، وأمام العقارات، وبيعها لعملائهم.

وتم تحديد هوية المتهمين، بعد فحص كاميرات المراقبة، الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بعدة أماكن شهدت حالات سرقة، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث، من ضبط 7 متهمين، وجارى إعداد الأكمنة لضبط متهم هارب، لتقرر النيابة حبس المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف 7 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية، أنهم يستخدمون أسلوب توصيل الأسلاك فى السرقة، وأضافوا أنهم سرقوا 25 دراجة بخارية، وباعوها لعملائهم، حتى تم القبض عليهم بالشيخ زايد.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات للرائد أحمد صبرى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد تورط أفراد تشكيل عصابى فى سرقة عدد كبير من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.

وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، تبين أنهم "عاطلين"، سبق اتهام عدد منهم فى قضايا سابقة.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم ثان الشيخ زايد، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن الدراجات البخارية المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.