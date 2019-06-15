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ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق والمخزون الإستراتيجى مليون و200 ألف عبوة

السبت، 15 يونيو 2019 11:52 ص
ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق والمخزون الإستراتيجى مليون و200 ألف عبوة بنسلين - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشف تقرير لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة عن وجود وفرة فى أمبولات البنسلين الخاصة بعلاج روماتيزم القلب خاصة الأطفال مؤكدة أن المخزون الإستراتيجى يصل إلى مليون و 200 ألف عبوة .

وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة فى تصريحات اليوم، إن المجموعة تهتم بتوفير كافة المستحضرات الدوائية بالسوق وخاصة الأصناف الحيوية التى تمثل أمن قومى.

وتابعت الدكتورة ألفت غراب: هناك تعاون كبير مع الإدارة المركزية للصيدلة لتسجيل الأصناف الجديدة ذات التكنولوجيا المتطورة فى العلاج بدلا من الاعتماد على المستورد مضيفة أن سياساتنا وفق رؤية الرئيس السيسى فى الحرص على توفير الدواء بسعر مناسب وتقليل الاعتماد على المستورد .

ومن جانبه أوضح الدكتور عوض جبر، رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لأكديما، أنه تم ضخ ما يقرب من 430 الف عبوة بنسلين منذ بداية العام وحتى الان وتابع : قمنا بضخ كافة الكميات التى تحتاجها منشآت وزارة الصحة والسوق الحرة وبانتظام حرضا على المرضى مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد توفير علاجات متطورة لعلاج مرض السكر حاليا تحت التسجيل وتابع : نسعى الى توفير كافة الأصناف التى تمثل أهمية قصوى للسوق.

وأضاف أن هناك جهد كبير لوزارة الصحة فى القضاء على أزمة النواقص وإدارة الصيدلة تسعى الى مواجه كافة المعوقات التى تواجه الصناعة بشكل عام من أجل توفير كافة الاحتياجات الدوائية للمريض.


البنسلين

الصيدلة

الادوية

الاطفال

روماتيزم القلب

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