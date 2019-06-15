ضبط 6 من أطراف مشاجرة بسبب الجيرة فى قنا وبحوزتهم 6 بنادق آلية

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 6 أشخاص من أطراف مشاجرة نشبت بين أبناء عمومه بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وبحوزتهم 6 بنادق آلية قبل تشاجرهم بدائرة المركز.

كان اللواء مجدى القاضى مديرأمن قنا تبلغ لمركز شرطة قنا من الأهالى بحدوث مشاجرة بنجع معلا بقرية الحجيرات دائرة المركز وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث إصابات.

تم استهداف أفراد العائلتين بحملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بمديرية أمن قنا أسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع وأنها المستخدمة فى المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.