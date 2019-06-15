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صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد اللمسات الأخيرة لاستاد السويس قبل أمم أفريقيا

السبت، 15 يونيو 2019 11:36 ص
صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد اللمسات الأخيرة لاستاد السويس قبل أمم أفريقيا ستاد السويس الرياضى
كتب على عبد الرحمن

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أجرى وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، جولة تفقدية فى محافظة السويس، لمتابعة اللمسات الأخيرة، استعدادًا لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تنظمها مصر، وتقام جزء منها على أرض المحافظة.

وخلال الجولة تم التأكيد من تجهيز بعض المنشآت الرياضية والمرافق والطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى المركز الطبي الرياضي والصالة المغطاة وستاد السويس الرياضى، حيث تفقدا المقصورة الرئيسية والمركز الصحفي والإعلامي للصحفيين وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية.

كما تم التأكيد على توفير الإقامات للفرق الرياضية التى ستقيم بالمحافظة، بالإضافة إلى التأكد من توفير كافة الإمكانيات الطبية والصحية اللازمة لاستضافة البطولة.

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة والتى تضم دول تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا فى 21 يونيو القادم حتى 19 يوليو 2019.

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السويس

ستاد السويس

بطوله كأس الأمم الافريقية

كأس الأمم الافريقية

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