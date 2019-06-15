صور مؤلمة.. قيادى حوثى يغرس خنجره فى وجه حارس مطعم بصنعاء

كتب وكالات

فى انتهاك حوثى جديد، أقدم قيادى حوثي، الجمعة، على غرس خنجره فى وجه أحد حراس مطعم فى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم،بحسب "العربية".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مشرفاً حوثياً غرس خنجره، أو ما تسمى بالجنبية (سلاح أبيض)، فى وجه أحد حراس المطاعم فى العاصمة صنعاء على خلفية مطالبته بدفع الحساب.

وتداول ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعى صوراً تظهر حارس المطعم مضرجاً بدمائه، حيث تم نقله للعلاج فى أحد مستشفيات العاصمة، مستنكرين هذا الحادث الإجرامى البشع.

وقال أحد الناشطين "لأنه طالبه بدفع ما عليه من حساب، وجه له طعنة مباشرة وغادرة فى وجهه!! الجانى مشرف حوثي، والمجنى عليه حارس مطعم، والمدينة صنعاء، وقانونها شريعة الغاب الميليشياوية".



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