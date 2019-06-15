صور.. فوز لاعبى مراكز شباب الإسكندرية بـ21 ميدالية فى أوليمبياد الطفل المصرى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب بالإسكندرية، فوز لاعبى محافظة الإسكندرية من طلائع مراكز الشباب المشاركين فى أوليمبياد الطفل المصرى 2019 وحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وشاركت محافظة الإسكندريه فى الأوليمبياد، وحصدت 11 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وجاءت تلك المسابقة التى أطلقتها وزاراة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للطلائع بمشاركة 35 ألف مشارك من الطلائع على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحصل على اللاعبين على المركز الأول والميدالية الذهبية فى الألعاب كرة القدم بنات، كرة السلة بنين، كرة السلة بنات، كرة الطائرة، التايكوندو اللاعب زياد أبو طالب، دفع الجلة اللاعبة شاليمار محمد، عدو 100 متر اللاعبة ملك أيمن، الإسكواش اللاعبة حبيبة هانى دياب، الكاراتيه اللاعبة روان يسرى، الكاراتيه اللاعب عبدالرحمن أحمد، تنس الطاولة اللاعبة مريم إبراهيم يونس.

وحصلت أيضا محافظة الإسكندرية على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الألعاب، التايكوندو اللاعب فارس وليد عباس، التايكوندو اللاعب محمد طارق محمد، دفع الجلة اللاعب محمد محمود سعد زغلول، الإسكواش اللاعب إياد محمد سليمان، الكاراتيه اللاعب عمار ياسر عبد اللطيفه.

وحصلت أيضاً محافظة الإسكندرية على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الألعاب، التايكوندو اللاعبة حبيبة متولى عطية، التايكوندو اللاعبة مريم محمد السيد، عدو 50 متر اللاعبة شذى حسام أحمد، الوثب الطويل اللاعبة يارا محمد إبراهيم، الكاراتيه اللاعبة ريتاج محمد نور.

وحصلت أيضاً محافظة الإسكندرية على المركز الرابع فى الألعاب التايكوندو اللاعبة أسماء محمد مشالى، دفع الجلة اللاعبة فيروز عادل عبد الغنى، عدو 100 متر اللاعب محمد خالد مدنى، عدو 50 متر اللاعب يوسف محمد عمر، الديواثلون اللاعبة حنين تامر منير، الديواثلون اللاعب محمد أمير محمد.

لاعبى مراكز شباب الإسكندرية



لاعبى مراكز شباب الإسكندرية



لاعبى مراكز شباب الإسكندرية