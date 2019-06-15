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صور.. دورة تدريبية للأطفال بكلية الفنون الجميلة بالزمالك لاكتشاف المواهب

السبت، 15 يونيو 2019 09:10 م
صور.. دورة تدريبية للأطفال بكلية الفنون الجميلة بالزمالك لاكتشاف المواهب عمل فنى تم تنفيذه خلال الدورة التدريبية
كتبت - منى فهمى

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أكد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية تنظم دورة تدريبية لتنمية قدرات ومهارات الأطفال من سن السابعة وحتى الخامسة عشر، وذلك فى فنون الرسم والنحت، خلال الفترة من اليوم السبت 15 يونيو الحالى، وحتى الاثنين 15 يوليو المقبل، وذلك فى إطار دور الكلية فى خدمة المجتمع، ونشر الوعى الفنى، والارتقاء بالذوق الجمالى، من سن السابعة وحتى الخامسة عشر.

جانب من المشاركين بالدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من المشاركين بالدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

و أضاف الدكتور أشرف رضا، فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم، أن الدورة التدريبية تستهدف اكتشاف المواهب والمهارات الواعدة، والعمل على ثقل هذه المواهب، والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين فى الدورات والأعمال الفنية للبراعم، ويتم تنظيم الدورة التدريبية لتنمية مواهب الأطفال الفنية بالكلية، وفى نهاية الدورة التدريبية سوف يتم تنظيم معرض فنى لهم بالكلية فى الزمالك.

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (3)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

وأشار الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنها فرصة أن تفتح الكلية أبوابها أمام الأطفال فى مرحلة مبكرة، والتى قد تكون سبب فى حُبهم للجمال والتذوق الفنى، وقد تكون دافع للالتحاق بالكلية فيما بعد.

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (4)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (5)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من المشاركين بالدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من المشاركين بالدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى لطفل مشارك بالدورة التدريبية بفنون جميلة الزمالك (1)
عمل فنى لطفل مشارك بالدورة التدريبية بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى لطفل مشارك بالدورة التدريبية بفنون جميلة الزمالك (2)
عمل فنى لطفل مشارك بالدورة التدريبية بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى لطفل مشارك بالدورة التدريبية بفنون جميلة الزمالك (3)
عمل فنى لطفل مشارك بالدورة التدريبية بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (1)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (2)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (6)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (7)
جانب من الدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

 

جانب من المشاركين بالدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك (2)
جانب من المشاركين بالدورة التدريبية للأطفال بفنون جميلة الزمالك 

دورة تدريبية للاطفال

اكتشاف المواهب بكلية الفنون

جامعة حلوان

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فنون جميلة الزمالك

الفنون الجميلة بجامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة

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