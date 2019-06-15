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صور.. جولة سياحية بمنطقة الأهرامات لطلبة منحة "ناصر للقيادة الافريقية"

السبت، 15 يونيو 2019 10:42 ص
صور.. جولة سياحية بمنطقة الأهرامات لطلبة منحة "ناصر للقيادة الافريقية" جولة سياحية بمنطقة الأهرامات لطلبة "ناصر للقيادة الافريقية"
كتبت أسماء نصار

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أجرى الشباب الإفريقى المشارك فى "منحة ناصر للقيادة الأفريقية"، جولة سياحية بمنطقة الأهرامات وأبو الهول تفقدوا خلالها منطقة البانوراما للتعرف على الحضارة الفرعونية القديمة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم السادس من منحة" ناصر للقيادة الافريقية "التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة "مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى .

واستمع الشباب الإفريقى إلى شرح تاريخى حول الأهرامات وكيفية بنائها وفى نهاية الجولة، والتقط الشباب الصور التذكارية وشراء مجموعة من القطع الأثرية .

كما شملت فعاليات اليوم تنظيم رحلة نيلية لمدة ساعتين استمتع خلالها شباب المنحة بمعالم القاهرة الساحرة، وتخللها حفل عشاء بمصاحبة الموسيقى وعدد من الفقرات الغنائية والفنية وعروض التنورة والفلكورية .

وتضمنت الرحلة جلسة عامة حول الحضارة المصرية القديمة تناول خلالها الدكتور بسام الشماع المؤرخ وعالم المصريات، نشأة وتاريخ تطور الحضارة المصرية القديمة، وبناء الأهرامات، بالإضافة إلى الحديث حول سبب تسمية مصر بهذا الاسم، والأسماء الأخرى التى سميت بها عبر التاريخ.

وتطرق الشماع إلى تاريخ النوبة وبلاد بونت وحضارتها والعلاقة التاريخية بين مصر وافريقيا واهم السمات المشتركة بينهم بالإضافة إلى التحدث عن المماليك المصرية التى حكمت افريقيا من الجنوب، مؤكدا ان إفريقيا علمت العالم وجنوب مصر كذلك أسوان، الاقتصاد والتجارة والعلاقات التجارية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، قائلاً " مصر هى افريقيا " معتبراً الدول الافريقية امة واحدة .

 

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منحة ناصر

الاهرامات

افريقيا

النيل

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