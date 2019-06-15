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صحتك فى وصفة.. حبة البركة وبذور الكتان والنعناع والزنجبيل مشروب حرق الدهون

السبت، 15 يونيو 2019 08:30 ص
صحتك فى وصفة.. حبة البركة وبذور الكتان والنعناع والزنجبيل مشروب حرق الدهون مشروب حرق الدهون - أرشيفية
كتبت هند عادل

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تبذل كل سيدة قصارى جهدها لتظهر بجسم رشيق والتخلص من أى دهون زائدة، فالسمنة من أكثر المشاكل التى قد تؤرق أى شخص لخطورتها الصحية والنفسية والشكل الاجتماعى، وهناك أشخاص يتبعون أساليب وطرق خاطئة للتخلص من السمنة ولكن النتيجة تكن خطيرة للغاية، وهناك مشروبات ووصفات طبيعية قد تكون سببا فى زيادة حرق الدهون وإعطاء الجسم فوائد مهمة دون إلحاق الضرر به، حسبما ذكر موقع "healthline".

مكونات مشروب حرق الدهون  

  • ملعقة كبيرة من حبه البركة.
  • ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
  • ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطبيعية.
  • نصف ملعقة ليمون.
  • نصف ملعقة جنزبيل.

طريقة تحضير مشروب حرق الدهون 

1- اغلى المكونات فى إناء مع كوب من الماء.
2- تناول المشروب دافئاً بعد تصفية مكوّناته قبل تناول الطعام بساعة وهذا المشروب سيقلل من الشهية ويحرق الدهون المخزنة في الجسم.
3- ويوجد طريقه عمل أخرى للمشروب بوضع ملعقة كبيرة من حبّة البركة في كوب من الماء المغلي وتركه لمدة نصف ساعة، ثم شربه بعد تصفيته لمساعدة الجسم في التخلّص من الدهون المتراكمة، أو تناول ملعقة من حبة البركة المطحونة مع كوب من الماء على الريق يوميا، وملعقة دون ماء بعد تناول وجبة العشاء.
4- ويفضل ممارسة التمارين الرياضية نصف ساعة يوميا للحصول على نتيجة فعالة للمشروب وزيادة حرق الدهون  يجب ممارسة بعض التمارين الرياضيّة يوميّاً لزيادة فاعليّة المشروب.

صحتك فى وصفة

الزنجبيل

النعناع

حرق الدهون

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