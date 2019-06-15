سيبك من المشوى والمحمر.. أطعمة مهمة فى فصل الصيف

كتبت نهير عبد النبى

فى فصل الصيف يتعرض الجسم للجفاف والإرهاق الشديد نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الصحية والغنية بالسوائل الطبيعية التى تحافظ عليه من الجفاف، وحسب ما ذكره موقع womansday فإن هناك بعض الأطعمة التى يجب تناولها فى فصل الصيف، وهى:

البطيخ



بطيخ

من الفواكه الشهيرة فى فصل الصيف، فضلا عن فوائده المذهلة إلا أنه يحتوى على نسبة عالية من السوائل الطبيعية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الجفاف.

الكرفس

الكرفس من أبرز أنواع الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على الصحة، كما أنه يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

الخوخ



خوخ

يحتوى على نسبة عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى وبعض العناصر الأخرى التى تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

الزبادى

يعتبر من أبرز الطرق التى تعمل على ترطيب الجسم، حيث إنه يحتوى على العديد من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتساعد على وقايته من الأمراض والأوبئة.

الطماطم

من أفضل أنواع الخضراوات التى يجب تناولها فى فصل الصيف، نظرا احتوائها على كمية عالية من السوائل والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.