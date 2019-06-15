تعرف على مشروع المعالجة الثلاثية لقرى نصر النوبة بأسوان × 7 معلومات

تفقد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مشروع المعالجة الثلاثية لقرى نصر النوبة للوقوف على معدلات التنفيذ فيه، ويستعرض "اليوم السابع" 7 معلومات عن المشروع:

يساعد مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بقرى نصر النوبة على الاستفادة من المياه التى يصعب تصريفها.

بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع 98 %.

يضم المشروع وحدات المعالجة الثلاثية وخط طرد لمحطة الصرف الصحى.

يبلغ طول خط الطرد 1200 متر، وقطر 1200 مللى.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 100 مليون جنيه.

تصل طاقة المشروع إلى 32 ألف م3/ يوم قابلة للتوسعات المستقبلية.

يهدف المشروع إلى الحد من تخزين أى كميات أخرى من المياه بترعة وادى النقرة، وذلك لتلافى عدم تكرار ما حدث فى السنوات السابقة من انهيار جسور أحواض التخزين وغرق الزراعات والقرى المجاورة.