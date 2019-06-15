تعرف على طرق تخفيف آلام أسفل الظهر والسيطرة عليها

كتبت إيناس البنا

يمكن علاج آلام أسفل الظهرعن طريق زيادة الراحة، ووضع كمادات الحرارة أو الثلج مباشرة على المنطقة المصابة من الظهر، وأخذ مسكنات الألم بدون وصفة طبية.

كما يوضح موضع " WebMD" يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا على زيادة الحركة وتقليل آلام أسفل الظهر.

يمكن للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر اختيار جلسات العلاج الطبيعي لزيادة القوة والتنقل وتخفيف الآلام، حيث يساعد أخصائيو العلاج الطبيعي المرضى على إكمال التمارين التي تقلل من ضغط الأعصاب وتوسيع المناطق بين الفقرات التي قد تسبب آلام أسفل الظهر.



الظهر

أيضا تساعد التعديلات بتقويم العمود الفقري في تقليل الالتهاب والألم عن طريق تحسين وظائف العمود الفقري، و قد يوصي الأطباء أيضًا بحقن المنشطات فوق الجافية لتقليل الالتهاب وتخفيف آلام الظهر، كما يتم إعطاء حقن الستيرويد مباشرة فى المنطقة المصابة لزيادة الحركة التي تسمح للمرضى بالتمرين والتحريك والشفاء.

قد تكون جراحة العمود الفقري ضرورية في الحالات القصوى، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من انحناء العمود الفقري غيرالطبيعي، وعرق النسا، قد تكون العملية الجراحية لتخفيف الضغط على جذور الأعصاب المضغوطة مفيدة.