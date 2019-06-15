سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعرف على طرق تخفيف آلام أسفل الظهر والسيطرة عليها

السبت، 15 يونيو 2019 11:00 م
تعرف على طرق تخفيف آلام أسفل الظهر والسيطرة عليها الظهر-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يمكن علاج آلام أسفل الظهرعن طريق زيادة الراحة، ووضع كمادات  الحرارة أو الثلج مباشرة على المنطقة المصابة من الظهر، وأخذ مسكنات الألم بدون وصفة طبية. 
 
 كما يوضح موضع " WebMD" يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا على زيادة الحركة وتقليل آلام أسفل الظهر.
 
يمكن للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر اختيار جلسات العلاج الطبيعي لزيادة القوة والتنقل وتخفيف الآلام، حيث يساعد أخصائيو العلاج الطبيعي المرضى على إكمال التمارين التي تقلل من ضغط الأعصاب وتوسيع المناطق بين الفقرات التي قد تسبب آلام أسفل الظهر. 
الظهر
الظهر
 
أيضا تساعد التعديلات بتقويم العمود الفقري في تقليل الالتهاب والألم عن طريق تحسين وظائف العمود الفقري، و قد يوصي الأطباء أيضًا بحقن المنشطات فوق الجافية لتقليل الالتهاب وتخفيف آلام الظهر، كما يتم إعطاء حقن الستيرويد مباشرة فى المنطقة المصابة لزيادة الحركة التي تسمح للمرضى بالتمرين والتحريك والشفاء.
 
قد تكون جراحة العمود الفقري ضرورية في الحالات القصوى، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من انحناء العمود الفقري غيرالطبيعي، وعرق النسا، قد تكون العملية الجراحية لتخفيف الضغط على جذور الأعصاب المضغوطة مفيدة.
 
 

آلام أسفل الظهر

العمود الفقرى

عرق النسا

التمارين الرياضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة