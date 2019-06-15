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تقرير برلمانى عن انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان..

"تعرف تعد لحد كام".. 515 واقعة تعذيب بتركيا خلال مايو فقط.. اقرأ التفاصيل

السبت، 15 يونيو 2019 05:40 م
"تعرف تعد لحد كام".. 515 واقعة تعذيب بتركيا خلال مايو فقط.. اقرأ التفاصيل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب:محمد إسماعيل

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كشف تقرير برلمانى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، أن ما يزيد عن 246 انتهاكا حقوقيا و515 واقعة تعذيب وقعت فى تركيا خلال شهر مايو الماضى فقط، بحسب التقرير الذى أعده تانرى كولو نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض والذى نشرته صحيفة زمان المعارضة.

وتضمن التقرير مجموعة من الأرقام الصادمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا خلال شهر مايو الماضى يمكن استعراضها على النحو التالى :

-364 واقعة تعذيب مباشر      

-151 واقعة سوء معاملة وتعذيب.

- مصرع شخص في وقائع “إطلاق النار العشوائى وتحذيرات الوقوف والقتل بدون محاكمة”.

-مصرع شخصين فى “اعتداءات التنظيمات غير القانونية”، من بينهم طفل.

-مصرع 49 شخصا فى “المواجهات المسلحة”.

-مصرع 4 أشخاص فى “وفيات الجنود المشبوهة”.

- مقتل 27 سيدة على يد الذكور.

-وفاة 163 شخصًا فى حوادث العمل.

- تمت إدانة 12 شخصا من الصحفيين والكتاب والناشرين.

- اعتقال 9 صحفيين.

-إدانة 13 شخصا بسبب التعبير عن أفكارهم.

- إدانة 6 أكاديميين.

-حبس 50 شخصا بسبب مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

- الاعتداء على 163 فعالية ومؤتمرا صحفيا.

-حظر 54 فعالية ومعرضا ومسرحية.

-حظر الفعاليات والتظاهرات في سبع مدن.


انتهاكات حقوق الانسان فى تركيا

اردوغان

الاخوان

القمع فى تركيا

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