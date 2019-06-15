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تطبيع الدوحة عرض مستمر.. وفد قطرى يصل تل أبيب لإجراء مباحثات مع إسرائيليين

السبت، 15 يونيو 2019 07:58 م
تطبيع الدوحة عرض مستمر.. وفد قطرى يصل تل أبيب لإجراء مباحثات مع إسرائيليين تميم بن حمد
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن وصول وفد قطرى إلى تل أبيب لإجراء مباحثات مع مسئولين إسرائيليين.

وذكر التلفزيون الإسرائيلى أن الوفد القطرى يترأسه مبعوث أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة لإسرائيل خالد الحردان، لبحث التعاون التجارى والاقتصادى بين إسرائيل وقطر وسبل تعزيز ذلك التعاون

وقال مصدر إسرائيلى لهيئة البث الإسرائيلى "كان"، إن "إسرائيل أبلغت السلطات فى القطاع انه سيسمح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة فقط فى حال عودة التهدئة".

وتربط إسرائيل بقطر علاقات تجارية وطيدة تم الكشف عنها فى اعقاب المقاطعة العربية لقطر فى 5 يونيو من عام 2017، وصلت لدرجة تسليح قطر بمعدات عسكرية بلغت 200 مليون دولار.

 
 

اسرائيل

قطر

تل ابيب

الدوحة

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