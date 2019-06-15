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تحرير 531 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية

السبت، 15 يونيو 2019 09:57 ص
تحرير 531 مخالفة مرورية وفحص 24 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 531 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 6 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 24 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

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