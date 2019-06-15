تحرير 35 محضر مخالفة للتصرف فى الدقيق المدعم بمخابز غرب الإسكندرية

شنت إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية حملة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 35 محضر تصرف فى كميات من الدقيق تقدر بإجمالى 856 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم.

كما تم تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.