بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

كتب محمد تهامى زكى

تعرض الوزير الباكستانى "شوكت يوسفزاى" لموقف فى غاية الإحراج، بعد ظهوره فى شكل "قطة" خلال مؤتمر صحفى بث مباشرة عبر فيس بوك، بعدما قام مسئول الصفحة بتفعيل خاصية الفلاتر.



الوزير الباكستانى

وظهر الوزير المحلى بأذنى وشارب قطة، بعد أن قام أحد أفراد فريق شبكة التواصل الاجتماعى الخاص به بتفعيل "فلتر القطط" عن طريق الخطأ، وانتشر البث المباشر للوزير المحلى الذى كان يتحدث للصحفيين.



البث المباشر للوزير

ووفقا لوكالات أنباء، بدأت التعليقات المتهكمة والساخرة على الفيديو، عندما لاحظ رواد فيسبوك أذنين ورديتى اللون تحيطان برأس الوزير وشارب قطة مرتسمين فوق وجهه وكذلك على وجهى مسؤولين مرافقين له، حيث علق أحدهم "لدينا قطة فى الحكومة" وذهب آخرون أبعد من ذلك: "شوكت يوسفزاى يبدو مثل قطة - مياو مياو مياو".



المسئول المجاور للوزير بالفلاتر

من جانبه علق الوزير يوسفزاى، على الواقعة المثيرة، قائلا بسخرية: "حدثت عن طريق الخطأ، دعونا لا نأخذ كل شيء بجدية بالغة، لم أكن الشخص الوحيد، المسؤولان اللذان كانا يجلسان إلى جانبى طالهما فلتر القطط أيضا".



الوزير شوكت يوسفزاى بفلتر القطة خلال البث

فيما كشف فريق فيس بوك الخاص بصفحة حركة الانصاف الباكستانية، إن الحادثة حصلت بسبب خطأ بشرى وتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا، وقاموا بحذف الفيديو من الصفحة والإبقاء على جزء آخر من المؤتمر بدون الفلاتر.

مؤتمر الوزير الباكستانى بعد حذف فيديو الفلاتر