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براءة الأم المتهمة بقتل طفلها بقصد تأديبه بقرية بالشرقية

السبت، 15 يونيو 2019 12:51 م
براءة الأم المتهمة بقتل طفلها بقصد تأديبه بقرية بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ببراءة الأم المتهمة بقتل نجلها بدون قصد أثناء معاقبته لتأديبه.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.
 
 
تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من مستشفي منيا القمح بوصول" أ م ال " 7 سنوات، تلميذ بالصف الثانى الإبتدائى ومقيم قرية  تابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة أثر إصابته بنزيف بالأذن وكدمات بالرأس.
 
 
وتبين من التحريات الأولية، التى قام بها الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، أثناء قيام والدة الطفل وتدعي" و س ع" 33 سنة ربة منزل بضربه لتأديبه لشقاوته الزائدة وقيامه بضرب شقيقته الصغرى، اصطدمت رأسه بالحائط، وذلك بدون قصد، وتم التحفظ على الجثة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1195 جنح منيا القمح لسنة 2019، وقررت نيابة منيا القمح، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الأم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ ،وتم إحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم. 
 
 
 

الشرقية

جنايات الزقازيق

منيا القمح

ام تقتل طفلها

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