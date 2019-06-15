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بالصور .. مياه الإسكندرية تتابع استعدادات كأس الأمم الإفريقية

السبت، 15 يونيو 2019 01:47 م
بالصور .. مياه الإسكندرية تتابع استعدادات كأس الأمم الإفريقية متابعة استعدادات الإسكندرية لكأس الأمم الإفريقية
الاسكندرية جاكلين منير

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قاد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حملة استطلاعية موسعة بالتنسيق مع قطاع إنتاج وتوزيع غرب ووسط الإسكندرية وقطاع المشروعات والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وشملت الحملة  مرورا ميدانيا علي مشروعات تنفيذ شبكات المياه في بعض البؤر الحيوية بالإسكندرية استعدادا لاستقبال موسم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والعديد من المناطق التنموية علي شريط مشروع تطوير محور المحمودية؛ علاوة علي بعض المحطات والروافع.

وبدأت فعاليات الحملة بالانضمام إلي حملة أخري أطلقها الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ومعه لفيف من قيادات الأجهزة التنفيذية وأعضاء نادي العاصمة لمتابعة أعمال تطوير وتجميل ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل.

وأكد المهندس احمد جابر علي شركة مياه الإسكندرية بضرورة الإسراع في تنفيذ شبكات الري  وتأمين وصول المياه لدورة المياه العمومية المتواجدة بحديقة الميدان.

ثم توجهت الحملة أمام ستاد الإسكندرية حيث قام المهندس أحمد جابر واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة بالمتابعة النهائية للتوصيلات المغذية للإستاد بالمياه ، وعليه أوصي "جابر" بتكثيف جهد إدارة التحليل الهيدروليكي بمباشرة قياس مستوي ضغط المياه في الشبكات  بالحدائق المحيطة حول ميدان إستاد الإسكندرية، كما نسق مع الإدارة العامة للمشروعات بالمساهمة في  دعم المظهر العام للجهة المقابلة للإستاد عن طريق صيانة وطلاء السور الخلفي لمبني كوم الدكة بالاستعانة بفريق عمل التشجير وزراعة نباتات الزينة بالشركة من أجل توفير مظهر جمالي لائق .

 

 

وتابع المهندس أحمد جابر جولته بمباشرة مشروعات تنفيذ شبكات المياه علي محور الإسكندرية الجديدة بداية من خلف كارفور أول الطريق الساحلي وحتي أرض رافع حجر النواتية حيث تم مراجعة مواضع الخطوط علي أرض الواقع بالتوازي مع المنشآت الحديثة من كباري  وخلافه منعا لحدوث أي تعارضات

 

 

و قام بمعاينة  مأخذ شرقي وما يحتاجه من عمليات إحلال وتجديد حيث أصدر المهندس أحمد جابر تعليماته بالبدء في تنفيذ عداية لخط ال٥٠٠مم المغذي لمساحة ال ٤٠٠ فدان التابعة لمدينة الإسكندرية الجديدة، بالإضافة إلي تركيب بوابة جديدة لغلق وفتح المياه عن السحارة وترعة المحمودية .

وأمام محطة فرن الجراية ، تم معاينة توصيل خط العكر قطر ٧٠٠ مم المغذي للمحطة ،ثم أخطر سيادته عبر اتصال تليفوني  من موقع العمل بغيط العنب  بالأخذ في الاعتبار عدم تنفيذ أي عمل إنشائي يتعارض مع خط الألف   في الجهة المقابلة لمستشفي الجمهورية من أجل تيسير عمليات إصلاح وصيانة الخط وقت حدوث كسر أو مشروعات إحلال وتجديد .

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