انتهاء امتحان مادة الحديث لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية

انتهت منذ قليل اللجنة الأولى لطلاب القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العامة حيث أدى الطلاب امتحان مادة الحديث، واستمرت حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، ويستعد الطلاب للجنة الثانية لمادة التفاضل والتكامل.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.