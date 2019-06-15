المرأة أفضل من الرجل فى رحلات الفضاء.. تعرف على السبب

كتبت: إنجى مجدى

نشرت شبكة يورونيوز تقريرا بشأن عمل النساء فى الفضاء مشيرة إلى أنهم أفضل من الرجال فى رحلات القضاء على الرغم من أن طواقم وكالة الفضاء الدولية الأمريكية "ناسا" يغلب عليها الرجال.

وتعود أسباب أفضلية النساء بحسب الدراسة التى نشرتها ناشونال جيوجرافيك، إلى صغر حجم المرأة وأن النساء يعانين أعراض جسدية أقل تتعلق بتأقلم الجسم مع المشكلات الفضائية، فضلا عن تمتع النساء بصفات شخصية تجعلهن أقدر على تحمل الرحلات الطويلة.

وتشير الشبكة الأوروبية إلى أن حوالى 11% فقط من العاملين فى الفضاء هم من النساء رغم تأكيد الدراسة حدأنهن أقدر على التأقلم خلال رحلات الفضاء الطويلة، وأن إرسال طاقم من النساء سيوفر من الميزانية بشكل كبير.

وبحسب واين هيل، مدير برنامج مكوك الفضاء، فإن الوزن يلعب دورا مهما في الفضاء، فكلما زاد وزن الشخص تطلب وقودا أكثر. كما تستهلك النساء كمية أقل من الطعام والأكسجين وباقى الموارد الضرورية لبقاء البشر على قيد الحياة فى الفضاء، إذ يحتاج الرجال سعرات حرارية أكثر عند مقارنتهم بالنساء.