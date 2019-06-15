الكشف على 2437 مواطنا فى قافلة طبية مجانية فى نبروه بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة طبية مجانية بقرية درين التابعة لمركز نبروه شارك فيها 12 عيادة شملت تخصصات طبية متنوعة ،بالإضافة إلى معمل التحاليل وجهاز أشعة عادية وتلفزيونية.

وصرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على 2437 مريض خلال يومى 14 ، و 15 يونيو الجاري، وقامت القافلة بتوفير العلاج اللازم للمترددين، كما تم إجراء 306 تحليل مختلف، وإجراء 182 أشعة تلفزيونية وعادية.

وأضاف مكى فى بيان أنه قد تم الكشف على 170 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم إستخراج 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة، وعلى هامش القافلة تم عقد 38 ندوة تثقيفية للمرضى.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين فى أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن كاهلهم.