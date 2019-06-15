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الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

السبت، 15 يونيو 2019 05:13 م
الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو" الوهم البصرى المذهل
كتب محمد تهامى زكى

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أحدث عالم الرياضيات والبروفيسور اليابانى كوكيتشى سوجيهارا، حالة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، بعد مشاركته مقطع فيديو لوهم بصرى مذهل.


 

وصمم سوجيهار، من جامعة ميجى فى العاصمة اليابانية طوكيو، هذا النموذج وأطلق عليه "الكائن الغامض"، ونشره عبر حسابه physicsfun  على انستجرام، أصحبه بشرح مبسط عن طريقه عمله، وقال إنه مزيج رياضيا من منظور فيزيائى الانعكاس، أنتج هذا الوهم المذهل الذى يعمل فى العديد من التكوينات.

 

وتدور فكرة الوهم البصرى الذى تظهر من خلاله الأجسام مختلفة تماماً عن شكلها الأولى عند عرضها فى المرآة أو من زاوية مختلفة، وظهر المجسم المعروض على شكل نجم مدبب الزوايا، لكنه ظهر على شكل أربع دوائر صغيرة عند عكسه بزاوية 180 درجة أو عرضه فى المرآة.



وعرض الفيديو أيضاً العديد من الأشكال الأخرى التى تختلف ملامحها كلما اختلفت زاوية النظر إليها، كما يمكن للاختلافات فى الارتفاع أن تعطى وهماً حول الحواف الدائرية.

 

 


اليوم السابع بلس

وهم بصرى

جامعة ميجى

اليابان

طوكيو

كوكيتشى سوجيهارا

خداع بصرى

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