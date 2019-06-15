الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

أحدث عالم الرياضيات والبروفيسور اليابانى كوكيتشى سوجيهارا، حالة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، بعد مشاركته مقطع فيديو لوهم بصرى مذهل.
Ambiguous Object model 3: Another illusion design by Kokichi Sugihara of Meiji University in Japan, the inventor of this illusion and art form. A mathematically calculated combination of perspective and the physics of reflection produce this striking illusion that works in many configurations. ➡️ Follow the link in my profile for info about where to get the amazing items featured here on @physicsfun #illusion #ambiguouscylinderillusion #ambiguouscylinder #geometry #mirrorreflection #physics #ambiguousobject #kokichisugihara #physicstoy #math #mathtoy #mathstoy #optics #opticalillusion #3dprinting #perspective #science #scienceisawesome
وصمم سوجيهار، من جامعة ميجى فى العاصمة اليابانية طوكيو، هذا النموذج وأطلق عليه "الكائن الغامض"، ونشره عبر حسابه physicsfun على انستجرام، أصحبه بشرح مبسط عن طريقه عمله، وقال إنه مزيج رياضيا من منظور فيزيائى الانعكاس، أنتج هذا الوهم المذهل الذى يعمل فى العديد من التكوينات.
وتدور فكرة الوهم البصرى الذى تظهر من خلاله الأجسام مختلفة تماماً عن شكلها الأولى عند عرضها فى المرآة أو من زاوية مختلفة، وظهر المجسم المعروض على شكل نجم مدبب الزوايا، لكنه ظهر على شكل أربع دوائر صغيرة عند عكسه بزاوية 180 درجة أو عرضه فى المرآة.
وعرض الفيديو أيضاً العديد من الأشكال الأخرى التى تختلف ملامحها كلما اختلفت زاوية النظر إليها، كما يمكن للاختلافات فى الارتفاع أن تعطى وهماً حول الحواف الدائرية.
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