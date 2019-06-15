القمامة تحاصر ميدان بهتيم بشبرا الخيمة.. والأهالى: أين المسئولين؟

القليوبية-نيفين طه

اشتكى أهالي منطقة بهتيم بشبرا الخيمة من انتشار أكوام القمامة بالميدان، والتفاف الحشرات على أكوام القمامة، خاصة أنها تسيئ للمظهر الجمالى بميدان يعبر منه آلاف المواطنين، ومتسائلين : أين المسئولين؟

وقال عبد الوهاب على، من سكان المنطقة، إن أكوام القمامة متراكمة يوميا بميدان بهتيم، بجانب ما تبعثة من روائح كريهة والتفاف الحشرات حالها.

وأضاف علي فارس، أحد الأهالى، أن ذلك المشهد نراه بالميدان، وسط غياب مسؤول الحى، بجانب التفاف راعي الأغنام حول تلك القمامة مما يعطل حركة المارة بجانب انتشار الأمراض المزمنة بسب انتشار الحشرات الضارة علي تلك القمامة مطالبين المسؤولين بتنظيف ميدان بهتيم من تلك القمامة.