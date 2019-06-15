القبض على أخصائى تحاليل بطب سوهاج لاتهامه بسرقة هواتف الطلاب

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض واقعة سرقة هاتف محمول لطالبة بكلية التجارة جامعة سوهاج، حيث تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أخصائى تحاليل بمعمل كلية الطب، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، ووقائع أخرى بلغت 11 واقعة.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بورود بلاغا بسرقة الهاتف المحمولة، بإحدى الطالبات بجامعة سوهاج، ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج المقدم أحمد المولد، حيث توصلت التحريات إلى أن مقدمة البلاغ الطالبة ندى م م ع 20 سنة، طالبة بكلية التجارة بجامعة سوهاج وتقيم دائرة مركز ساقلته، حيث أفادت باكتشافها سرقة هاتفها المحمول، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تمكن قسم الأمن الإداري بالجامعة من ضبط ط ع م 35 سنة أخصائى تحاليل بمعمل كلية الطب بجامعة سوهاج وبحوزته الهاتف المحمول المبلغ بسرقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه عددا من الوقائع بلغت 11 واقعة سرقة.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهم والتحفظ عليها وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.