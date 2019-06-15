سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 05:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الشيخ "سيد متولى" حفظ القرآن على يد سيدة عجوز وأصبح من أعلام القراء

السبت، 15 يونيو 2019 04:30 ص
الشيخ "سيد متولى" حفظ القرآن على يد سيدة عجوز وأصبح من أعلام القراء الشيخ السيد متولى عبد العال
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كان دائمًا الفخر فى الحديث عن حفظه القرآن الكريم، على يد امرأة كانت سيدة عجوز كفيفة تحفظ القرآن فى كتاب قريته الفدادنة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن وعمره 5 سنوات وأتم حفظه فى الثانى عشر من عمر، وذاع صيته فى العالم العربى والغربى حتى أصبح من أعلام القراء فى مصر، إنه الشيخ "السيد متولى عبد العال".
 

من مواليد قرية الفدادنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن فى كتاب القرية على يد سيدة عجوز كفيفة، اسمها الشيخة "مريم رزيق"، ولولا وجودها فى قرية الفدادنة، ما تخرج من القرية حافظ للقرآن الكريم، حيث غير متزوجة وتفرغت لتحفيظ القرآن، وكان أى شيخ يفتح كتابا بالقرية يفشل، وتوفيت وعمرها 82 عامًا قضتها فى تحفيظ القرآن.
 

والتحق بالكتاب فى سن الخامسة، وأتم حفظ القرآن فى الثانية عشرة من عمرى، ثم ذهب للشيخ أحمد الصاوى عبد المعطى وتعلم على يده قراءة حفص عن عاصم، ثم ذهب للشيخ "طه الوكيل" فى قرية العرين وتلقى على يده علوم القرآن، ورواية ورش وقالون عن نافع وبدأ صيته ينتشر فى قريته الفدادنة.
 

 ذاعت شهرته عندما سجل لشركة "صوت الشرقية، سورة سيدنا "يوسف" وقصار السور، وسرعان ما انتشرت فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وبعدها انهالت عليه الدعوات لإحياء ليالى رمضان فى العديد من الدولة منها م دولة نيجيريا ثم إيران ثم دعوات متكررة لمدة 14 عامًا، من لبنان وسوريا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وإيران والهند، وأمريكا وكان يتم استقباله بشكل رسمى، ورحل عن عالمنا يوم 16 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 68 سنة.


الشرقية

الشيخ سيد متولي

القران الكريم

قرية الفدادنة

قراء القراء الكريم

ترتيل

اخبار

القارئ سيد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شيوخ القرآن يتنافسون على أجورهم فى المآتم والأفراح بأسيوط.. أجر القارئ من 200 لـ 7 آلاف جنيه والتباين حسب المنطقة والعائلة.. السرادق من ألف جنيه وحتى 25 ألفا.. وعميد أصول الدين: القرآن اسمى من اعتباره سلعة

السبت، 19 يناير 2019 09:00 م

فى ذكرى ميلاد إمام الدعاة.. حكايات الشيخ الشعراوى مع أهل الفن.. أهدى رشوان توفيق عباءة ومديحة كامل مصحفا.. شارك حسن عابدين مسلسله وقابل السندريلا.. حكايته مع فلوس شادية واكتئاب عماد حمدى ولماذا غار من كاريوكا؟

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:30 م

ريحة الحبايب .. الابنة تتحدث عن مشوار الفن والإيمان فى حياة أجمل وجه سينمائى"2-2" ..أسرار اعتزال مديحة كامل وارتدائها الحجاب وتفاصيل علاقتها بالشيخ الشعراوى .. ميرهام الريس :عمرى ما اتضايقت من أفلام أمى

السبت، 16 مارس 2019 12:30 م

شاهد..نجل الشيخ الشعراوى يكشف تفاصيل مشاركته فى حرب أكتوبر 73

الإثنين، 08 أكتوبر 2018 04:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة