الشيخ "سيد متولى" حفظ القرآن على يد سيدة عجوز وأصبح من أعلام القراء

الشرقية - فتحية الديب

كان دائمًا الفخر فى الحديث عن حفظه القرآن الكريم، على يد امرأة كانت سيدة عجوز كفيفة تحفظ القرآن فى كتاب قريته الفدادنة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن وعمره 5 سنوات وأتم حفظه فى الثانى عشر من عمر، وذاع صيته فى العالم العربى والغربى حتى أصبح من أعلام القراء فى مصر، إنه الشيخ "السيد متولى عبد العال".



من مواليد قرية الفدادنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن فى كتاب القرية على يد سيدة عجوز كفيفة، اسمها الشيخة "مريم رزيق"، ولولا وجودها فى قرية الفدادنة، ما تخرج من القرية حافظ للقرآن الكريم، حيث غير متزوجة وتفرغت لتحفيظ القرآن، وكان أى شيخ يفتح كتابا بالقرية يفشل، وتوفيت وعمرها 82 عامًا قضتها فى تحفيظ القرآن.



والتحق بالكتاب فى سن الخامسة، وأتم حفظ القرآن فى الثانية عشرة من عمرى، ثم ذهب للشيخ أحمد الصاوى عبد المعطى وتعلم على يده قراءة حفص عن عاصم، ثم ذهب للشيخ "طه الوكيل" فى قرية العرين وتلقى على يده علوم القرآن، ورواية ورش وقالون عن نافع وبدأ صيته ينتشر فى قريته الفدادنة.



ذاعت شهرته عندما سجل لشركة "صوت الشرقية، سورة سيدنا "يوسف" وقصار السور، وسرعان ما انتشرت فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وبعدها انهالت عليه الدعوات لإحياء ليالى رمضان فى العديد من الدولة منها م دولة نيجيريا ثم إيران ثم دعوات متكررة لمدة 14 عامًا، من لبنان وسوريا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وإيران والهند، وأمريكا وكان يتم استقباله بشكل رسمى، ورحل عن عالمنا يوم 16 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 68 سنة.