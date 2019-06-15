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السماح لطالبات الثانوية بدخول لجان مدرسة الشهيد شريف صالح بالزيتون

السبت، 15 يونيو 2019 08:55 ص
السماح لطالبات الثانوية بدخول لجان مدرسة الشهيد شريف صالح بالزيتون طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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بدأت منذ قليل، لجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، السماح لطالبات الثانوية العامة بالدخول،  حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضة امتحان مادة الاستاتيكا، بثانى أسبوع بماراثون الثانوية العامة.

وشهدت لجان المدرسة إجراءات أمنية مشدده بمنع الطالبات الدخول بالتليفون المحمول، وتفتيش حقائب الطالبات قبل دخول اللجان، لأداء امتحان مادة الاستاتيكا .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 

 

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة

امتحان مادة الرياضيات التطبيقيه للثانوية العامة

الاستاتيكا للثانوية العامة

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