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التلفزيون السورى: انفجار مستودع للذخيرة وراء سلسلة الانفجارات بدمشق

السبت، 15 يونيو 2019 07:09 م
التلفزيون السورى: انفجار مستودع للذخيرة وراء سلسلة الانفجارات بدمشق انفجار دمشق
كتب - هاشم الفخرانى

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أعلن مصدر عسكرى تابع للجيش السورى أن انفجار هز مستودعا للذخيرة تابعا للجيش السورى غربى دمشق. وقال المصدر للتلفزيون السورى الرسمى، أن الانفجار نجم عن امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب إلى مسافة قريبة من مستودع الذخيرة، ولم ترد بعد معلومات عما إذا كان الانفجار تسبب بوقوع ضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان قالوا إنها من موقع الانفجار.

وتشهد العاصمة السورية هدوءاً بعدما تمكنت القوات الحكومية قبل أكثر من عام من السيطرة على أحياء فى أطراف دمشق وكامل منطقة الغوطة الشرقية التى شكلت معقلاً للفصائل المعارضة على مدى سنواتوتمّ ذلك بعد عمليات عسكرية وإجلاء عشرات آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين لاتفاقات تسوية مع الحكومة.

وتشنّ اسرائيل بين الحين والآخر ضربات على أهداف فى محيط دمشق ومطارها، تقول إنها مواقع عسكرية تابعة للجيش السورى أو حلفائه وتحديداً القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.


سوريا

دمشق

انفجار مستودع

اسرائيل

الجيش السورى

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