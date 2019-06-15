اختتم البنك الإفريقي للتنمية اليوم الجمعة اجتماعه السنوي الذي عقد في مالابو بغينيا الاستوائية بالدعوة الى تسريع التكامل الإقليمي في القارة السمراء من أجل تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي في إفريقيا.

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومى أديسينا اليوم الجمعة - في المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الذي حضر نحو 2000 موفد لمناقشة سبل تسريع التكامل الإقليمي بعد التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في وقت سابق من هذا العام: "لقد تبادلنا الآراء بشكل رائع مع جميع المساهمين في البنك والشركاء.. لقد تأثروا للغاية بالعمل الذي أنجزه البنك وخاصة فيما يتعلق بالتعجيل بالتكامل الإقليمي".

وأضاف أديسينا إن "البنك يواصل مساعدة دول القارة الأفريقية الخارجة من النزاعات، في حين لعبت استثماراته دورا استراتيجيا في مساعدة البلدان التي تجد نفسها في مثلث الكوارث وهو البطالة والفقر والتدهور البيئي".

وشدد على ضرورة ازالة كافة الحواجز بين بلدان القارة سواء حواجز جمركية أو حواجز غير جمركية واتاحة حرية تنقل الأشخاص بين دول القارة كأساس للإسراع بوتيرة التكامل الاقليمي.