الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم: الاحتلال رفض منح تصاريح لدخول منتخب مصر الأولمبى

كتب- هاشم الفخرانى

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً مساء اليوم السبت أكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلى مارس تعنتاً فى عدم إصدار تصاريح للمنتخب المصرى لكرة القدم لدخول الأراضى الفلسطينية .

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فى البيان:"تلقت الجماهير الفلسطينية بسرور بالغ نبأ اللقاء الذى تم الاتفاق على إقامته فى فلسطين بين المنتخبين الشقيقين الأولمبى الفلسطينى والمصرى والذى أعلن عنه أثناء زيارة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الأخيرة للقاهرة، والذى كان من المقرر أن يقام يوم الأحد 16/6/2019 على ملعب فيصل الحسينى بالرام" .

وأضاف:"قد أجرينا فى الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم كافة الاستعدادات لإقامة اللقاء، كما أن روابط المشجعين الفلسطينيين وكافة جماهير كرة القدم عقدت العزم على التوجه إلى ملعب المباراة استقبالا وابتهاجا بقدوم الأشقاء فى مصر، لما تمثله مصر من ثقل وأهمية بالنسبة لنا فى فلسطين" .

واستطرد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "لكن هذه الفرحة لم تكتمل، عندما وضع الاحتلال الإسرائيلى حدا لها، فكعادته واستمرار لنهجه الاحتلالي والذي ينصب العداء للرياضة ولشعبنا لم يصدر حتى اللحظة التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصرى، والوفد الأردنى لمنتخب الناشئين الذى كان من المقرر أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبى فيها خلال الفترة من 13/6/2019 ولغاية 19/6/2019 يتخلله إجراء لقاءين وديين مع منتخبنا للناشئين" .

وتابع:"بهذا يكون الاحتلال وكعادته قد حرم أبناء شعبنا من إجراء لقاءين هامين مع منتخبين عريقين يمثلان دولتين طالما وقفتا إلى جانب شعبنا وقضيته ولهما مكانة خاصة في قلوبنا" .

ووأنهى الاتحاد الفلسطينى بيانه قائلا:"إننا إذ نستنكر هذا العمل الإسرائيلي الاحتلالي الذي تراكمت ممارساته تجاه الرياضة الفلسطينية وتجاه أبناء شعبنا لنطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " والاتحاد الآسيوى وكافة الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا النهج الإسرائيلي الذى أصبح سلوكا يوميا يمارس اتجاه رياضتنا ونناشدهم العمل على حماية الرياضة الفلسطينية من غطرسة الاحتلال وقراراته الظالمة لنمارس رياضتنا بحرية أسوة ببقية شعوب الكرة الأرضية" .