الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب ـ محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الأحد الطقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.