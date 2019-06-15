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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 15 يونيو 2019 11:04 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها، السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.

1
 

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

2
 

الرئيس السيسى يكلف بدراسة نقل مركبى خوفو إلى المتحف المصرى الكبير

3
 

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

4
 

حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

5

 

صور.. القبض على 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية العامة عبر الانترنت

6
 

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

7
 

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

8
 

اتحاد الكرة يخطر الأندية بالموعد النهائى لقائمة الراحيلن بإستثناء 5 فرق

9
 

الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم: الاحتلال رفض منح تصاريح لدخول منتخب مصر الأولمبى

10
 

مرتضى منصور يعلن إقامة انتخابات على 4 مقاعد بمجلس الزمالك فى يوليو

 


اليوم السابع بلس

محمد صلاح

الرئيس السيسى

السيسى

استاد الدفاع الجوى

امم افريقيا

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