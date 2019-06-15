اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى





الرئيس السيسى يكلف بدراسة نقل مركبى خوفو إلى المتحف المصرى الكبير





وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان





حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

صور.. القبض على 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية العامة عبر الانترنت





الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج





أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام





اتحاد الكرة يخطر الأندية بالموعد النهائى لقائمة الراحيلن بإستثناء 5 فرق





الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم: الاحتلال رفض منح تصاريح لدخول منتخب مصر الأولمبى





مرتضى منصور يعلن إقامة انتخابات على 4 مقاعد بمجلس الزمالك فى يوليو