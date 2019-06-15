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استشهاد امرأة فى قصف لميليشيا الحوثى استهدف منزلاً شمال الضالع اليمنية

السبت، 15 يونيو 2019 11:00 م
استشهاد امرأة فى قصف لميليشيا الحوثى استهدف منزلاً شمال الضالع اليمنية عناصر من الجيش اليمنى أرشيفية
عدن أ ش أ

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استشهدت امرأة وأصيبت أخرى، اليوم السبت، فى قصف بقذائف هاون شنته ميليشيا الحوثى الانقلابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع اليمنية.

وأوضح مصدر محلى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيا قصفت بشكل عشوائى منازل المواطنين فى قرية شخب، فى إطار استهدافها اليومى للأحياء السكنية .. مشيراً إلى أن قذيفة هاون سقطت فى منزل المواطن عبدالملك ناجى مثنى مما أدى إلى استشهاد مرأة وإصابة اخرى وتضرر المنزل بشكل كلي.

ولفت المصدر اليمنى إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم المليشيات اليومية التى تستهدف المدنيين سوءاً بالقصف العشوائى أو القنص والتى أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بمديريات قعطبة وحجر الضالع والازارق .

 


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قصف لميليشيا الحوثى

الضالع اليمنية

اليمن

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