سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيفانكا ترامب وزوجها يحققا مكاسب بقيمة 135 مليون دولار خلال 2018

السبت، 15 يونيو 2019 05:34 م
إيفانكا ترامب وزوجها يحققا مكاسب بقيمة 135 مليون دولار خلال 2018 إيفانكا ترامب
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الاسوشيتدبرس أن إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى، وزوجها جاريد كوشنر، حققا مكاسب بلغت 135 مليون دولار عن أعمالهما فى قطاع العقارات واسواق المال، ومع ذلك شكلت الأرباح تراجعا عن العام الماضى.

 

وأوضحت الوكالة الأمريكية، السبت، أنه وفقا لسجلات مالية تم الافصاح عنها فإنه إيفانكا ترامب وزوجها حققا دخلا يصل إلى 135 مليون دولار خلال عامهما الثانى كمساعدين للرئيس الأمريكى. وحققت حصة الأبنة فى فندق عائلتها بواشنطن العاصمة، إيرادات بلغت 3.95 مليون دولار عام 2018، وهو ما لم يشهد تغيرا عن العام السابق.

 

ويقع الفندق، وهو مكان تجمع مفضل للدبلوماسيين الأجانب وجماعات الضغط، فى قلب قضيتين اتحاديتين يزعمان أن ترامب ينتهك الحظر الذى فرضه الدستور على المدفوعات الحكومية الأجنبية للرئيس.

 

وحققت شركة "إيفانكا ترامب" القابضة، التى تشمل أعمالها الشخصية التى تبيع حقائب اليد والأحذية والإكسسوارات، عائدات بقيمة مليون دولار على الأقل خلال عام 2018، مقارنة بـ 5 ملايين دولار على الأقل فى العام السابق. وأعلنت إيفانكا فى يوليو من العام الماضى أنها تخطط لإغلاق شركة الأزياء للتركيز على عملها كمستشارة فى البيت الأبيض لأبيها.

 

وتظهر السجلات عن تحقيق زوجها  مئات الآلاف من الدولارات من ممتلكاته فى شقق مدينة نيويورك وأنه يمتلك حصة فى شركة "كادر" للاستثمار العقارى بقيمة 25 مليون دولار على الأقل.


ايفانكا ترامب

ابنة ترامب

جاريد كوشنر

البيت الابيض

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة