إيفانكا ترامب وزوجها يحققا مكاسب بقيمة 135 مليون دولار خلال 2018

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت وكالة الاسوشيتدبرس أن إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى، وزوجها جاريد كوشنر، حققا مكاسب بلغت 135 مليون دولار عن أعمالهما فى قطاع العقارات واسواق المال، ومع ذلك شكلت الأرباح تراجعا عن العام الماضى.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، السبت، أنه وفقا لسجلات مالية تم الافصاح عنها فإنه إيفانكا ترامب وزوجها حققا دخلا يصل إلى 135 مليون دولار خلال عامهما الثانى كمساعدين للرئيس الأمريكى. وحققت حصة الأبنة فى فندق عائلتها بواشنطن العاصمة، إيرادات بلغت 3.95 مليون دولار عام 2018، وهو ما لم يشهد تغيرا عن العام السابق.

ويقع الفندق، وهو مكان تجمع مفضل للدبلوماسيين الأجانب وجماعات الضغط، فى قلب قضيتين اتحاديتين يزعمان أن ترامب ينتهك الحظر الذى فرضه الدستور على المدفوعات الحكومية الأجنبية للرئيس.

وحققت شركة "إيفانكا ترامب" القابضة، التى تشمل أعمالها الشخصية التى تبيع حقائب اليد والأحذية والإكسسوارات، عائدات بقيمة مليون دولار على الأقل خلال عام 2018، مقارنة بـ 5 ملايين دولار على الأقل فى العام السابق. وأعلنت إيفانكا فى يوليو من العام الماضى أنها تخطط لإغلاق شركة الأزياء للتركيز على عملها كمستشارة فى البيت الأبيض لأبيها.

وتظهر السجلات عن تحقيق زوجها مئات الآلاف من الدولارات من ممتلكاته فى شقق مدينة نيويورك وأنه يمتلك حصة فى شركة "كادر" للاستثمار العقارى بقيمة 25 مليون دولار على الأقل.