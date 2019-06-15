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إلقاء القبض على مشتبه به فى تفجير سيارة مفخخة بمقديشو

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 م
إلقاء القبض على مشتبه به فى تفجير سيارة مفخخة بمقديشو عناصر من الجيش الصومالى
مقديشو أ ش أ

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تمكنت الشرطة فى الصومال، من إلقاء القبض على مشتبه به فى تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة فى وقت سابق اليوم السبت بالعاصمة مقديشيو.

وأكد نائب قائد الشرطة، زكية حسين - حسبما ذكرت إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية - أن الحادث لم يسفر عن إصابة أو مصرع أشخاص من جراء انفجار السيارة المفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية عند تقاطع طرق، مشيرة إلى أنه ألقى القبض على سائق السيارة.

وتعهدت زكية حسين بتوفر مزيد من التفاصيل بشأن حادث انفجار سيارة أخرى مفخخة وقع بعد الحادث الأول بدقائق بالعاصمة أيضا بالقرب من تقاطع طريق آخر.

ولم تعلن - حتى الآن - أى جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادثين الأخيرين، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" الصومالية المتمردة التى تقاتل من أجل الإطاحة بالحكومة.

يشار إلى أن الجيش الوطنى الصومالى المدعوم من بعثة الاتحاد الأفريقى فى البلاد تمكن من طرد حركة "الشباب" خارج العاصمة مقديشو، إلا أن عناصر الحركة المتمردة لا تزال قادرة على شن هجمات، واستهداف منشآت حكومية، وفنادق، ومطاعم، بالإضافة إلى مناطق عامة.

 


تفجير سيارة مفخخة

مقديشو

الصومال

أخبار الصومال

العنف فى الصومال

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