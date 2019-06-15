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إقبال متوسط بانتخابات الغرفة التجارية فى الغربية

السبت، 15 يونيو 2019 12:27 م
إقبال متوسط بانتخابات الغرفة التجارية فى الغربية
الغربية ــ محمد طارق

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انطلقت  اليوم السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية وسط إقبال متوسط، بمشاركة 14 مرشحا يتنافسون على حسم 8 مقاعد بمجلس الإدارة الجديد تحت إشراف قضائي كامل، بلجان قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وسمنود وقطور .

وضمت أسماء المرشحين المتقدمين للانتخابات، كل من، إبراهيم جابر أبوسمك وإبراهيم على ماضي وأمين اسماعيل غدية، وأبو شادي السيد عبد المقصود، ومحمد أنور مصلح، محمد فتحي حسين، ونور الدين محمد نور الدين، ومحمد السيد سليمان، وفتحي صلاح، وصلاح أنور الكموني، وصلاح محمد عفيفي، ولطفي إبراهيم الدسوقي، ومحمد جابر الزهيري، ومحمود محمد شبل.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية، قد أعلنت غلق أبواب الترشح عبر تقدم 14 مرشحا من تجار المحافظة للمنافسة.

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الغرفة التجارية بالغربية

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