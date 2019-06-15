إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب شابان فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق قرية القريا بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وذلك بسبب السرعة الزائدة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب دراجة بخارية على طريق قرية القريا بمدينة إسنا بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من "محمد.ع.م" 25 سنة، ومحمود.أ.م" 25 سنة، مقيمان بقرية القريا، وتم على الفور نقلهما لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.