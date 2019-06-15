إصابة شاب بكسور وكدمات إثر انهيار جدار عليه بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب شاب بكسور وكدمات إثر انهيار جزء من جدار عليه خلال جلوسه بالشارع بجوار منزله بمدينة إسنا، وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بانهيار جدار ديوان بمدينة إسنا على الشاب "عبد المتعال.س.ع" 18 سنة، مما أسفر عن إصابته بكسر فى الجانب الأيسر من الجسد وكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقله على الفور لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.