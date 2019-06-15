إصابة سائق فى مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب ببنها

القليوبية - نيفين طه

تعدى سائق على زميله بمفك فأصابه بجرح نافذ بالبطن للخلاف على أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم أول بنها، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها من مستشفى بنها الجامعى بوصول "أحمد.ج" 26 سنة سائق مصابا بجرح نافذ بالبطن، وتم حجزه لتلقى العلاج.

على الفور انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين "شريف.ص" 35 سنة سائق مقيم عزية السوق دائرة القسم، السابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "مفك" محدثا إصابته وفر هارباً.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه الرياح التوفيقى عقب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4473 جنح قسم أول بنها لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.