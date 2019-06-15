سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة سايس للجنايات فى اتهامه بقتل زوج خالته بسبب 500 جنيه

السبت، 15 يونيو 2019 01:32 م
إحالة سايس للجنايات فى اتهامه بقتل زوج خالته بسبب 500 جنيه حبس -أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة قصر النيل بإحالة سايس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل  زوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته بوسط القاهرة. 

 كشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم توجه إلى والدته قبل اكتشاف جريمته، وصرخ فى وجهها: «قتلت أنور جوز خالتى"، وأشهر سكينًا استخدمها فى ارتكاب جريمته فى وجهها وهددها "لو نطقتى بكلمة هتحصليه". 

وصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى المتهم وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة مبررًا ارتكابها بحاجته لمبلغ مالى، وأضاف أنه قرر الذهاب إلى زوج شقيقة والدته "المجنى عليه"، ليقترض منه مبلغًا يساعده على اجتياز هذه الفترة، مضيفًا: "كان دايمًا بيساعدنى أنا وأمى". 

وأضاف المتهم: «توجهت لمنزل القتيل ، وفور وصولى طلبت منه 500 جنيه، فنهرنى وطردنى وشتمنى بأمى، وعلى الفور أسرعت إلى المطبخ، وأحضرت سكينا، وسددت له طعنة، وذهبت إلى المنزل وأخبرت والدتى بالواقعة.

 


سايس يقتل زوج خالته

وسط القاهرة

جريمة وسط البلد

جرائم لاتفه الاسباب

نيابة قصر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس سائق وعامل شرعا فى قتل سائق توك توك وسرقته بالهرم 15 يومًا

السبت، 15 يونيو 2019 01:02 م

إحالة فران قتل زوجته وأشعل النيران بها لرفضها إطعام أطفاله من الحرام للجنايات

السبت، 15 يونيو 2019 12:15 م

السجن 10 سنوات لعامل قتل صديقه بسبب الخلاف على بيع المخدرات فى الحدائق

السبت، 15 يونيو 2019 11:47 ص

تأجيل محاكمة جواهرجى بتهمة قتل أجنبية وتقطيع جثتها لـ 7 سبتمبر

السبت، 15 يونيو 2019 11:27 ص

تجديد حبس تاجر فاكهة قتل آخر بسبب خلاف حول مكان البيع ببولاق الدكرور

السبت، 15 يونيو 2019 11:17 ص

النيابة تستمع للشهود فى قتل 3 عاطلين لشاب فى السلام

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:11 م

استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة شاب قتل علي يد صديقة بالمرج

الخميس، 13 يونيو 2019 10:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة