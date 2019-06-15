إحالة سايس للجنايات فى اتهامه بقتل زوج خالته بسبب 500 جنيه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل بإحالة سايس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته بوسط القاهرة.

كشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم توجه إلى والدته قبل اكتشاف جريمته، وصرخ فى وجهها: «قتلت أنور جوز خالتى"، وأشهر سكينًا استخدمها فى ارتكاب جريمته فى وجهها وهددها "لو نطقتى بكلمة هتحصليه".

وصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى المتهم وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة مبررًا ارتكابها بحاجته لمبلغ مالى، وأضاف أنه قرر الذهاب إلى زوج شقيقة والدته "المجنى عليه"، ليقترض منه مبلغًا يساعده على اجتياز هذه الفترة، مضيفًا: "كان دايمًا بيساعدنى أنا وأمى".

وأضاف المتهم: «توجهت لمنزل القتيل ، وفور وصولى طلبت منه 500 جنيه، فنهرنى وطردنى وشتمنى بأمى، وعلى الفور أسرعت إلى المطبخ، وأحضرت سكينا، وسددت له طعنة، وذهبت إلى المنزل وأخبرت والدتى بالواقعة.