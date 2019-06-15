"أمن أسوان" ينفذ 567 حكما متنوعا ويضبط 23 قضية تموينية

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من تنفيذ 567 حكما متنوعا، ما بين أحكام حبس جزئى وحبس مستأنف ومخالفات وأحكام سرقة تيار كهربائى.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين 23 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتان بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر وكروت شحن" و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.