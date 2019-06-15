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بعد الاعتراف به

أسقف أسيوط: دير الأنبا هرمينا يعود للقرن الرابع.. ويقطن بداخله 30 راهباً

السبت، 15 يونيو 2019 07:00 ص
أسقف أسيوط: دير الأنبا هرمينا يعود للقرن الرابع.. ويقطن بداخله 30 راهباً الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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قال نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، إن دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى، يرجع للقرن الرابع الميلادى، ويقطن بالدير والمزرعة ما يقارب من 30 راهباً.
 
وأضاف أسقف أسيوط وتوابعها، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الآثار المصرية أطلقت منذ 3 سنوات مشروع ترميم شامل لدير الأنبا هرمينا، وترميم الكنيسة الأثرية وبناء قلالى، ومبنى ضيافة وإقامة سور ضخم، وذلك فى إطار الحفاظ علي الدير وأثريته.
 
وكشف مصدر كنسى، بأن الجلسة الختامية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى ترأسها البابا تواضروس، قد انتهت إلى الاعتراف بدير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى التابع لإيبارشية أسيوط، الذى يشرف عليه الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها.
 
 
 
 
 

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