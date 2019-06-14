5 خطوات لابد أن تتبعها للحصول على الجنسية الإسبانية

كتبت فاطمة شوقى

حصل 90.828 أجنبى على الجنسية الإسبانية عام 2018 منهم 28% مغاربة، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "انتركوميا" الإسبانية فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 36.6% عن عام 2017.

وحصل من بوليفيا 8.157 شخص على الجنسية الإسبانية، و7.699 من الإكوادور ، و6.846 من كولومبيا، و4.933 من جمهورية الدومينيكان، و3.265 من بيرو ، و2.684 من كوبا، و2.504 من باراجواى ، و2.225 من البرازيل، و2.058 من باكستان.

ولكن كيف تحصل على الجنسية فى إسبانيا؟

تقول قاعدة بيانات اللاجئين AIDA إن القانون يختلف باختلاف وضع اللاجئ ومكان ميلاده:

- يجب أن يعيش اللاجئون فى البلاد لخمس سنوات على الأقل، فيما يجب أن يعيش المستفيدون من الحماية الفرعية فى إسبانيا لمدة 10 سنوات على الأقل قبل البدء فى إجراءات التجنيس.

- يجب على المتقدمين المولودين فى إسبانيا وهم تحت الوصاية العامة لمدة عامين الانتظار عاما واحدا على الأقل.

- يجب على أولئك الذين تزوجوا من مواطنين إسبان قبل عام واحد على الأقل الانتظار لمدة عام واحد على الأقل، وكذلك الأرامل من الإسبان وأحفاد الإسبان.

- وتقوم الإدارة العامة للسجلات والتابعين العدلية بدراسة والبت بأمر طلب التجنيس، ويتم تقديم الطلب عبر الإنترنت، وسيطلب من المتقدمين المستندات اللازمة وتقديم رقم التسجيل. بعد ذلك، يجب على المتقدم اجتياز اختبارين فى مقر معهد سربانتس.

يفحص الاختبار الأول إجادة اللغة الإسبانية (باستثناء أولئك الذين ينتمون إلى البلدان الناطقة بالإسبانية) والاختبار الثانى يتعلق بالجوانب الدستورية والثقافية لإسبانيا (المعروفة باسم CCSE لا يخضع المعاقين والأطفال لهذين الاختبارين.

- ويستغرق الأمر عادة ما لا يقل عن عام ونصف من بداية التقدم بطلب التجنيس وحتى الحصول على الجنسية.