سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 08:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية الفرنسى: منتدى المتوسط دليلاً قوياً على دور مصر الهام بالمنطقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:55 م
وزير الخارجية الفرنسى: منتدى المتوسط دليلاً قوياً على دور مصر الهام بالمنطقة غاز ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقت وزارة البترول والثروة المعدنية،مع جين بابتيست ليموين وزير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية على هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة فى ضوء تقدير المسئولون الفرنسيون للدور القيادى الذى تقوم به مصر على الصعيدين الاقليمى والدولى وفى ظل العلاقات المتميزة بين رئيسى البلدين ودعمهم الكامل، وتم خلال اللقاء استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة المصرية والنتائج الإيجابية لصناعة البترول والغاز المصرية، مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر للاستفادة من الفرص المتميزة، وسبل دفع هذه العلاقات الممتدة تاريخياً، كما تم مناقشة دور الغاز فى منطقة شرق المتوسط فى توطيد العلاقات بين دول المنطقة ودور منتدى غاز شرق المتوسط مستقبلاً.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء أن العلاقات السياسية بين البلدين تتميز بالعمق والمتانة فى ضوء الحرص على التشاور المستمر مع القيادة السياسية فى مصر للتعرف على تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى الموضوعات الدولية الأخرى، مشيرة  إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الغاز الطبيعى المنتج بمنطقة شرق المتوسط بما يحقق المنفعة والاستفادة لكافة الأطراف المعنية.

ومن جانبه، أكد بابتيست أن الرؤية بدأت تتضح فى منطقة شرق المتوسط فيما يخص تجارة وتداول الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص نتيجة للجهود التى تبذلها مصر والدول المهتمة والمعنية، مشيراً إلى تطلع فرنسا والاتحاد الأوروبى لما ستسفر عنه هذه الجهود وأن هناك رغبة قوية فى أوروبا بشكل عام فى تأمين مصادر بديلة لإمدادات الغاز الطبيعى، وأضاف أن الاتفاق على انشاء منتدى لغاز منطقة شرق المتوسط مقره مصر يعد دليلاً قوياً على الدور الهام والمتنامى الذى تلعبه مصر فى منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.


وزير الخارجية الفرنسي

وزارة البترول والثروة المعدنية

منطقة الشرق الأوسط

الغاز الطبيعى

فرنسا

الاتحاد الأوروبى

أوروبا

مصادر بديلة لإمدادات الغاز الطبيعى

انشاء منتدى لغاز منطقة شرق المتوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البترول: شركات عالمية كبرى تستثمر فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:23 م

البترول: مصر تضع نصب أعينها طموحات دول شرق المتوسط فى ثروات الغاز المكتشفة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:12 م

4 ركائز لصناعة البترول والغاز الطبيعى فى مصر.. أهمها تحقيق آمن الطاقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص

وزارة البترول تستعرض أهم الإنجازات التى حققها القطاع خلال 2015 -2018

الخميس، 13 يونيو 2019 12:03 م

البترول: مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز

الخميس، 13 يونيو 2019 11:01 ص

البترول: قطاع الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد ويحظى باهتمام ودعم الحكومة والقيادة السياسية

الخميس، 13 يونيو 2019 10:49 ص

البترول: نحرص على تطوير التعاون بين الجانب الفرنسى للاستفادة من خبراته

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:38 م

"وزارة البترول": الشركات الفرنسية من أهم المستثمرين فى مصر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:26 م

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة